Koronavírus-járvány

Szlávik: akár egy magyar vírusmutáns is kialakulhat

Az sem kizárt, hogy egy magyar vírusmutáns is kialakul - mondta Szlávik János hétfő reggel a TV2 Mokka című műsorában. A Dél-pesti Centrumkórház főorvosa azt mondta, ez azért következhet be, mert a koronavírus folyamatosan változik és próbál kiszabadulni védőoltás fogságából. A szakember szerint újabb védőoltásokra lesz szükség, ám ezen már dolgoznak a fejlesztők.



A szakember a dél-afrikai és a brazil mutánsokat tartja a legveszélyesebbnek. Tudomása szerint előbbiből már találtak Magyarországon, utóbbit azonban még nem mutatták ki egyszer sem. Szólt arról is, hogy a járvány elején úgy gondolták, a terhességet nem befolyásolja a koronavírus-fertőzés, ám kiderült, hogy súlyosabb tüdőgyulladást tud okozni, mint a hasonló korú, nem terhes nőknél. Ezért azt javasolja, hogy a várandósok is vegyék fel az oltást.