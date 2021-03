Koronavírus-járvány

Több mint félmillióan kaptak oltást 10 nap alatt

Jól halad az oltási program, az elmúlt 10 napon több mint félmillióan kaptak oltást - közölték szombaton a koronavirus.gov.hu oldalon.



A péntek esti adatok szerint 1 520 350 a beoltottak száma, 465 643 ember a második adag vakcinát is megkapta. Az oltási program most az 1 millió 732 ezer idős regisztráltra összpontosít, akiknek több mint a felét már beoltották. A többieket sorra értesítik, és vagy a háziorvosi rendelőkben, vagy a kórházi oltóponton várják őket.



Az összesítés szerint 15 százalékot meghaladó beoltottsággal Magyarország továbbra is a második az uniós rangsorban. A 8,7 százalékos EU-átlagot jelentősen meghaladó eredmény az ütemezett, szervezett oltás mellett annak is köszönhető, hogy más tagállamoktól eltérően Magyarországon nem csak három, hanem öt vakcinával tudnak oltani - olvasható a kormányzati honlapon.

