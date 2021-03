Környezetvédelem

AM: mesterséges fecskefészkeket tettek a minisztérium tetejére

Mesterséges fecskefészkek kihelyezésével hívja fel a figyelmet a biológiai sokféleség megőrzésére az Agrárminisztérium (AM).



A minisztérium szombati közlése szerint Nagy István agrárminiszter a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta: a Magyarországon költő fecske- és sarlósfecskefajok közül a városokban a molnárfecske, füstifecske és a sarlósfecske figyelhető meg leggyakrabban.



Az elmúlt több mint egy évtizedben az állomány a felére csökkent az élőhelyek átalakulása, a táplálékbázis jelentős mérséklődése, a klímaváltozás és a fészkek leverése miatt. Így legalább kétmillió kilogramm kártevő és betegségeket terjesztő rovar marad évről évre a környezetben - tudatta.



Nagy István kiemelte, a fecskék védelme nemcsak jogszabályi kötelezettség, hanem közös érdek is, hiszen hozzájárulnak a kártevők számának csökkentéséhez.



Az Agrárminisztérium tetejére ezért tíz molnárfecskefészket és négy sarlósfecskefészket helyeztek ki, az épület falára pedig úgynevezett fecskepelenkát is felszereltek, amely felfogja a fészekből kihulló madárürüléket - közölte.



"Minden apró cselekedet számít, amit a teremtett világunk megóvásáért teszünk. Természeti értékeinket csak közösen tudjuk megvédeni: vigyázzunk a fecskékre és óvjuk hazánk biológiai sokféleségét!" - hívta fel a figyelmet a miniszter.