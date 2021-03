Koronavírus-járvány

Főorvos: fél nap alatt júliusig beteltek az időpontok a gyerekeknek nyitott poszt-Covid-ambulanciára

Nagy az igény a gyerekeknek nyitott poszt-Covid-ambulanciára, ahová azokat a koronavírus-fertőzésen átesett gyerekeket várják, akiknek a betegség után egy hónappal is tüneteik vannak - közölte a Semmelweis Egyetem I. Számú Gyermekgyógyászati Klinikája Sürgősségi Betegellátó Osztályának vezetője szombaton az M1 aktuális csatornán.



Krivácsy Péter azt mondta, hogy a klinika csütörtökön jelentette be az ambulancia nyitását, délutánra pedig már júliusig beteltek az időpontok.



Jelenleg az ambulancia csak szerda délelőtt várja az érintetteket, de az igényekhez igazodva új idősávokat nyitnak majd - tette hozzá.



Krivácsy Péter ismertette: a Covid hosszútávú tünetek közé tartozik a gyengeség, az iskolai teljesítménycsökkenés, a fejfájás, a hasi, a keringést és a légzést érintő panasz.



Az osztályvezető arra kérte a szülőket, hogy időpontfoglalás előtt konzultáljanak a gyerek háziorvosával is, mert előfordulhat, hogy más probléma áll a tünetek hátterében.