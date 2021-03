Munkaügy

BKV: 6 százalékos béremelést kérnek a szakszervezetek

Kollektív munkaügyi vitát kezdeményeztek a BKV Zrt. szakszervezetei pénteken; 6 százalékos béremelést kérnek - tudatta a BKV Zrt. közleményben az MTI-vel.



A kollektív munkaügyi vita során sztrájk kezdeményezhető, ha hét napon belül nem születik megegyezés, továbbá már az egyeztetés ideje alatt is kezdeményezhető egyszer, legfeljebb 2 órás figyelmeztető sztrájk.



A BKV szakszervezetei a bértárgyalások mielőbbi eredményes lezárása érdekében jelentették be a kollektív munkaügyi vitát: 6 százalékos bérfejlesztést és 10 százalékos cafeteria emelést kérnek. A BKV Zrt. vezetése azt ígérte, hogy a tulajdonossal közösen keresi a szükséges forrásokat.



A BKV Zrt. vezetése eddig is próbált megállapodni a szakszervezetekkel a 2021-es bérjellegű juttatásokról, de a megegyezést a pandémiával súlyosbított, forráshiányos időszak megnehezítette - írták.



"Bízunk benne, hogy ezek a törekvések sikerrel járnak, viszont a mostani, rendkívüli időszakban szükségünk van az érdekképviseletek megértő és türelmes támogatására is" - áll a BKV Zrt. közleményében.