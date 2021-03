Koronavírus-járvány

Már több a koronavírusos beteg a győri kórházban, mint ahányat el tudnak látni

Az intézményben 360 koronavírusos beteg megfelelő ellátását tudják biztosítani, de ezt már szerdán túllépték, és 371 fekvőbetegük volt, akik közül hatvanan szorultak lélegeztetésre. 2021.03.19 18:02 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A győri Petz Aladár Megyei Kórház igazgatója, Jávor László interjút adott GyőrPlusz magazinnak, melyben közölte, hogy az általa irányított intézményben 360 koronavírusos beteg megfelelő ellátását tudják biztosítani, de ezt már szerdán túllépték, és 371 fekvőbetegük volt, akik közül hatvanan szorultak lélegeztetésre.



A kórházigazgató nyilatkozatával megerősítette azt a tényt, hogy megdőlt az őszi rekord a győri kórházban. Szerinte úgy lehetne kezelni a helyzetet, ha a kevésbé telített Zala megyei intézmények vennének át fertőzötteket, vagy adnának kölcsön orvosokat, egészségügyi szakembereket, hiszen az előrejelzések szerint biztosan nőni fog a kórházakban kezeltek száma.



"Óriási a nyomás rajtunk. A második hullám novemberi csúcspontjához képest is sokkal nagyobb a terhelés. Ráadásul az oltások egy részét is a mi orvosaink adják be." - jelezte. Ápolni kell kilenc koronavírusos gyereket is, akik közül hét a Covid-osztályon, kettő az intenzíven fekszik. Egy tizenhét éves fiút Budapesten látnak el.



Jávor László beszélt arról is, hogy az egészségügyi átszervezés során az orvosok 98, a nővérek több mint 97 százaléka aláírta az új egészségügyi jogviszonyról szóló szerződést. Ez százalékosan jó arány, de minden egyes szakember nagyon hiányzik a rendszerből.