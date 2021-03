Koronavírus-járvány

Járványügyi intézkedésekről egyeztetett Kásler Miklós Belgrádban

A koronavírus-járványról egyeztetett Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere Zlatibor Loncar szerb egészségügyi miniszterrel Belgrádban pénteken.



Kásler Miklós a közös sajtótájékoztatón kiemelte, hogy Szerbiában és Magyarországon is jók az átoltottsági mutatók.



Mindkét ország döntéshozói gyorsabban gondolkodtak és gyorsabban cselekedtek, mint más európai országok vezetői - mondta.



A tárgyalás során nagy hangsúlyt fektettek a szakmai megbízhatóságra, valamint az etikai és jogi körülményekre. Beszéltek azokról a különbségekről is, amelyek a járvány három szakaszában érezhetők voltak a diagnosztikai és a terápiás lehetőségekben, illetve a járványügyi intézkedésekben, szigorításokban és enyhítésekben egyaránt - tette hozzá.



Zlatibor Loncar szerb egészségügyi miniszter rámutatott arra, hogy a koronavírus-járvánnyal összefüggésben számos ügyben egyeztettek hónapokon keresztül. Mint mondta, tapasztalatot cseréltek, főként az volt a kérdés, hogy milyen a kórházak kapacitása, és milyen intézkedéseket hoztak egyik országban és a másikban.



Kiemelte: Szerbia azon európai országok közé tartozik, amelyek nem csináltak politikai témát a vakcinabeszerzésből, hanem a lakosság egészségét tartották szem előtt.



A szerb miniszter közölte, hogy Szerbiában már 2 126 000 ember vette fel az oltás, közülük több mint 832 ezren már a második adagot is megkapták.