Koronavírus-járvány

Szlávik: nem kizárt, hogy szigorítás lesz

Szlávik János már most úgy érzi, hogy a helyzet nagyon súlyos. A brit mutáns okozza azt, hogy a betegség halálosabb, mint a korábbiak. Pontosan nem tudják, mennyivel, de akár 50 százalékkal több esetben okozhat halált, mint a korábbi vírusmutánsok. Ráadásul jobban terjed és fiatalabbakat fertőz meg a brit mutáns - mondta az ATV Start című műsorában a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője.



Megpróbálnak annyi ágyat felszabadítani, amennyin biztonságosan el lehet látni a betegeket, ez vonatkozik az intenzív ágyakra is.



A Dél-pesti Centrumkórházban még nem kellett olyan problémával szembenézniük, hogy esetleg betegek között kelljen dönteniük. Hozzátette, hogy úgy tudja, Magyarországon összességében rendelkezésre áll annyi ágy, hogy ne kelljen ilyen döntéseket hozni.



A halálozások számát tekintve arról beszélt: nem lehet összehasonlítani egy olyan típusú halálozási rátát, mint amilyen Magyarországon van, ami azt jelenti, hogy bárki, aki koronavírus-fertőzöttként kórházba kerül és egyszer meghal, az koronavírus-halott. Mint mondta, ez érvényes akkor is, ha a beteg egy héten vagy ha három hónapon belül hal meg. Sok országban 28 napban határozzák meg a koronavírus-halálozás végső napját.



Sok esetben látja, hogy az első oltások után fertőződnek meg az emberek. Fertőzhet az, aki már be van oltva, viszont nem olyan mértékben, mint, aki nincs beoltva - mondta Szlávik. Az infektológus szerint az oltások komplex védelmet nyújtanak.



Gyerekek között nincsen szuperfertőző - folytatta a főorvos, aki szerint ezért is lehet, hogy az általános iskolákat nyitva hagyták.



A számok további romlása esetén nem tartja kizártnak, hogy szigorítás lesz.