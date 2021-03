Koronavírus-járvány

Orbán: egy hétig még biztosan maradnak a korlátozások

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának adott interjút. Elmondta: legalább egy hétig még biztosan maradnak a korlátozó intézkedéseket. 1174 ember van lélegeztetőgépen, a járványügyi szakemberek szerint ez nem az a pillanat, amikor lazítani lehetne az intézkedéseken.



Az utóbbi 24 órában 213 ember hunyt el és többen vannak kórházban mint valaha, 9 ezren gépi lélegeztetés nélkül is kórházban vannak, tette hozzá a kormányfő. Az egészségügyi személyzet mellett a medikusok, rezidensek készen arra, hogy segítsék a járványügyi védekezést, a védekezés kulcskérdése, hogy lesz-e elegendő számú személyzet az intenzív ágyak mellett.



A kormányfő arra is kitért, hogy a családok nehéz helyzetben vannak, mert otthon vannak a kisebb gyerekek, az ország további szigorító intézkedéseket már nagyon nehezen viselne el.



Jó esély van arra, hogy az iskolákat újra lehet majd nyitni - fogalmazott. Szerinte arra is jó esély van, hogy a fiataloknak szabad nyaruk lesz. A kisvállalkozásokat arra kérte, hogy tartsanak ki a mostani nehéz helyzetben, mert a következő év már erős és bőséges lesz. Igyekeznek bértámogatást és újraindulási bérkölcsönt adni.



