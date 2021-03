Gyász

Saját halottjának tekinti Gyulai Líviuszt az Emmi

Gyulai Líviusz életének 84. évében, kedden hunyt el. A könyvillusztrációk és animációs filmek területén is jelentőset alkotó művész 1937-ben született, Erdélyben. Illusztrációi mellett kiemelkedőek tollrajzai, linómetszeteit, litográfiái és rézkarcai is.



Művei megtalálhatók a Magyar Nemzeti Galériában, a szolnoki Damjanich János Múzeumban, a Petőfi Irodalmi Múzeumban és a miskolci Herman Ottó Múzeumban is. A Magyar Művészeti Akadémiának 2012 óta tagja, 2014-ben az elsők között nyerte el a nemzet művésze elismerést - írja a minisztérium közleménye.