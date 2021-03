Ünnep

Azt mondják, hiányzott az ünnepi lobogózás március 15-én

Hiányzott az ünnepi lobogózás március 15-én, a nemzeti ünnepen azon közterületek nagy részén, amelyeket erre kijelöl a fővárosi önkormányzati rendelet - reagált a budapesti Fidesz csütörtökön a Facebook-oldalán arra, hogy Karácsony Gergely főpolgármester azt közölte: idén is elhelyeztek nemzeti lobogókat a budapesti hidakon március 15-én.



Az ügy előzménye, hogy a budapesti Fidesz szerdán a Facebook-oldalán közölte, magyarázatot várnak Karácsony Gergelytől arra, miért nem kerültek ki Budapest köztereire, hídjaira, főútvonalaira a nemzeti színű zászlók március 15-én.



A budapesti Fidesz csütörtöki Facebook-bejegyzésében azt írta: "tudjuk, hogy Karácsony Gergely szócsavarásból csillagos ötöst érdemel. A stílus már más kérdés, másfél év főpolgármesterség után - hiába bizonygatja különböző blogokon, hogy emberileg semmit nem változott - sajnos mai posztjából süt a cinizmus és a hatalmi gőg. Az pedig a legszomorúbb, hogy mennyire nem számít a valóság."



A tények ugyanis magukért beszélnek - folytatták. A főváros fellobogózásáról szóló önkormányzati rendelet első melléklete tételesen felsorolja, hol és milyen típusú zászlót kell kihelyezni a nemzeti ünnepen.



A bejegyzésben ezen közterületeket felsorolva azt írták: "mindenki, aki március 15-én kimozdult otthonából láthatta, az alábbi néhány felvétel meg is jelent a sajtóban, hogy Budapest ezen közútjai, közterületei nagy részén hiányzott az ünnepi lobogózás."



Maradjunk annyiban, hogy az 1,35 milliárd forinttal gazdálkodó Budapest Brand Zrt. nem végezte a legjobb munkát. Az valóban nagy siker az elmúlt hónapok teljesítménye után, hogy legalább a hidakat sikerült fellobogózni 24 órára - írták.



A budapesti Fidesz a vitát a maga részéről ezzel lezártnak tekinti - írták, hozzátéve, bíznak abban, hogy "a következő nemzeti ünnepen Karácsony Gergelynek és csapatának is sikerül elődeihez, Demszky Gáborhoz és Tarlós Istvánhoz hasonlóan jogszabályszerűen, nemzeti ünnephez méltóan fellobogóznia a nemzet fővárosát".