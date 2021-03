Közlekedés

MÁV: újabb funkciók érhetők el az új Elvira felületen

Ülőhelyet is lehet már választani belföldi vonatjáratra az új Elvira vasúti internetes vásárlási felületen - közölte a MÁV csütörtökön az MTI-vel.



A vasúttársaság honlapján közzétett tájékoztatás szerint az új Elvira-felület tesztüzemében a belföldi jegyvásárlási funkció kiegészült ülőhelyválasztással. Újdonság a vendégvásárlás funkció is, ez esetben nem szükséges felhasználói fiókot regisztrálni, ugyanakkor az így vásárló nem tudja profiljába elmenteni az utas, és számlázási adatait, valamint bankkártyát sem tud rögzíteni, továbbá csak PDF formátumú jegyátvétel lesz elérhető számára.



Az új Elvira felületén is elérhetők a MÁV-appon megismert START Európa nemzetközi jegyek, szintén PDF-es vagy appos elektronikus bemutatási lehetőséggel.



A MÁV-START új internetes jegyvásárlási felületének fejlesztését - a vasúttársaság saját belső erőforrásaira alapozva - a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. végezte el, a webshop is teljesen új, modern designt kapott - közölte a MÁV.