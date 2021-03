Koronavírus-járvány

Országos tisztifőorvos: rendkívüli mértékben nőhet a fertőzöttek száma - videó

A Magyarországon terjedő brit vírusmutáció miatt rendkívüli mértékben nőhet a fertőzöttek száma - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján csütörtökön.



Müller Cecília hozzátette: a járványgörbe meredeken ível felfelé, az elmúlt napon 6502 új fertőzöttet azonosítottak.



Hangsúlyozta, ezért nagyon fontos a higiénés, illetve a távolságtartásra és a maszkviselésre vonatkozó szabályok betartása, a szükségtelen kontaktusok elkerülése.



Közölte, hogy a beoltottak száma elérte az 1 442 000-et, közülük több mint 400 ezren a második oltást is megkapták. A 6752 kijelölt oltópontból 6000 aktívan működik - tette hozzá.



Elmondta: csütörtökön 54 ezer adag Moderna- és 21 600 adag AstraZeneca-vakcina érkezett Magyarországra; ez utóbbi a várt mennyiségnek kevesebb mint egyharmada. Az oltóanyag mennyisége szab határt az oltás ütemének - emelte ki.



A védőoltás iránt folyamatosan nő az érdeklődés: 3,3 millióan már regisztráltak, és csaknem felük megkapta az oltást - mondta a tisztifőorvos.



A következő napokra a házorvosok 10 beteg beoltásra elegendő AstraZeneca-vakcinát kapnak, az oltópontokra pedig átlagosan 44 pácienst irányíthatnak, ott Szputnyik V és Pfizer-vakcinák állnak rendelkezésre - tudatta.



A háziorvosok a szakértelmet nem igénylő szervezési feladatokban az önkormányzatoktól adminisztratív segítségét kérhetnek, ez sok helyen jól működik - mondta Müller Cecília.



Kórházban 10 386 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 1170-en vannak lélegeztetőgépen, az elmúlt napon 207 koronavírusos beteg halt meg, közöttük fiatalok is - mondta Müller Cecília.

A szakember úgy fogalmazott, "messze nincs itt a nyitás ideje". Azt kérte mindenkitől, következetesen tartsa be a járványügyi előírásokat, maximálisan figyeljen oda magára és embertársaira is.



A járványügyi szakemberek, a matematikusok előrejelzései és a szennyvízvizsgálatok adatai szerint is a fertőzöttek számának növekedésével kell számolni az elkövetkező hetekben - tudatta a tisztifőorvos.



Közölte, a szakcikkekben több olyan vírusvariánst is leírtak, amelyeket a hagyományos PCR-vizsgálatok nem tudnak megfelelően kimutatni. Magyarországon azonban más országokkal szemben nem egy-, hanem háromféle antigén kimutatására alkalmas vizsgálatot végeznek, így a jelenleg ismert vírustörzseket azonosítani tudják.



Müller Cecília kitért arra, hogy a Debreceni Egyetemmel közösen a Nemzeti Népegészségügyi Központ biztonsági laboratóriumában tart a magyar oltóanyag fejlesztése. A munka során a Magyarországon izolált vírustörzseket dolgozzák föl, ezért bízik abban, hogy az új oltóanyag hatásossága legalább olyan jó lesz, mint a jelenleg Magyarországon használt öt vakcináé.



A főorvos közölte, a szabadtéri séta, az egyéni sportolás megengedett, és arra biztatott mindenkit, iktassa be ezt napirendjébe, mivel a testmozgás a fizikai és mentális egészségnek is jót tesz.