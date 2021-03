Koronavírus-járvány

A házi gyermekorvosokat is bekapcsolnák az oltásba

A Házi Gyermekorvosok Országos Érdekképviseleti és Szakmai Egyesülete (HGYE) azt kéri a házi gyermekorvosoktól, ők is kapcsolódjanak be az oltások beadásába, segítve ezzel a felnőtt praxisban dolgozó kollégáikat.



A HGYE szerdán az MTI-hez eljuttatott felhívásában azt szorgalmazza, hogy a házi gyermekorvosok önkéntesként minél többen vegyék fel a kapcsolatot a környezetükben dolgozó háziorvosokkal, a helyi oltópontok vezetőivel, és az oltási bizottságok irányításának megfelelően - az aktuális helyi igények és lehetőségek alapján - vegyenek részt a lakosság beoltásában.



"A gyermekorvosok hivatástudata, elkötelezettsége és kollegialitása nyilvánul meg abban a gesztusban, amivel felajánlják önzetlen és szakértő segítségüket annak érdekében, hogy a felnőtt lakosság minél nagyobb hányadát legyünk képesek a lehető legrövidebb időn belül immunizálni és ezzel a koronavírus elleni védettséget a társadalom minél szélesebb része számára biztosítani" - olvasható a közleményben.



Hangsúlyozzák: a vírus terjedésének visszaszorítása közös érdek és feladat. A gyermekgyógyászok nemcsak kollégáik munkáját könnyítik meg, de életeket, családokat menthetnek meg most, ha szaktudásukat, képzettségüket használva kiveszik részüket a munkából.



A HGYE kiemelten fontosnak tartja, hogy minél többen, minél hamarabb megkaphassák a koronavírus elleni védőoltást. A jelenlegi járványhelyzetben a háziorvosokra rendkívüli terhelés nehezedik; a betegforgalom jelentős növekedése mellett a védőoltások beadásának szervezése, adminisztrációja és kivitelezése a praxisok számára "valódi embert próbáló feladat" - olvasható a közleményben.