Reagáltak Karácsony kijelentésére: oltásból van kevés, nem oltópontból

A brüsszeli vakcinabeszerzésből továbbra is kevés vakcina érkezik és a hírek szerint a következő hetekben még az ígértnél is kevesebb fog érkezni. 2021.03.17 18:29 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Nem oltópontból van kevés, hanem vakcinából - reagált a főpolgármester Facebook-bejegyzésére a Koronavírus Sajtóközpont Oltási Munkacsoportja, amely arra kéri Karácsony Gergelyt és a többi baloldali polgármestert, hogy fejezzék be a zavarkeltést.



Ahogy az operatív törzs szerdai sajtótájékoztatóján is elhangzott, az oltópontok kijelölése a járványügyi hatóság és az Országos Oltási Munkacsoport hatásköre, nem kampányoló és oltásellenes baloldali polgármestereké - olvasható az MTI-hez eljuttatott közleményben.



Mint írták, 6752 oltópont van kijelölve, amelyből közel 6 ezer jelenleg is működik a háziorvosi rendelőkben és a kórházi oltópontokon. Ettől több aktív oltópontra akkor lesz szükség, ha érkezik elég vakcina ahhoz, hogy tömeges oltást lehessen szervezni - tették hozzá.



A közleményben kiemelték: nem oltópontból van kevés, hanem vakcinából. A brüsszeli vakcinabeszerzésből továbbra is kevés vakcina érkezik és a hírek szerint a következő hetekben még az ígértnél is kevesebb fog érkezni.



Eddig 3,1 millió adag vakcina érkezett hazánkba, amelynek fele annak köszönhető, hogy a kormány nem várt Brüsszelre, és nemzeti hatáskörben is vásárolt oltóanyagot - írta a Koronavírus Sajtóközpont Oltási Munkacsoportja.



Karácsony Gergely szerdán azt írta a Facebbok-oldalán, hogy továbbra is készen áll új oltópontok kialakítására a főváros más önkormányzatokkal együtt.



"Mi kell még, hogy a kormány belássa végre, hogy nem hadakozni kell, hanem együttműködni, nem dölyfösködni, hanem együttérezni" - tette fel a kérdés Karácsony Gergely a járvány halálos áldozatainak számára utalva.



Közölte: az együttműködés és az együttérzés azt követelné meg, hogy minden létező és lehetséges segítséget igénybe vegyenek az oltások felgyorsítása, zökkenőmentessé tétele érdekében.