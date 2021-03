Koronavírus-járvány

Gyermekorvos: inkább oltassuk be magunkat AstraZenecával, minthogy elkapjuk a koronavírust

Novák Hunor gyermekorvos szerint indokolatlan félelem és rettegés van a védőoltásokkal kapcsolatban az emberekben. Ha súlyos, komoly gyanú merül fel, indokoltnak tartja, hogy felfüggesszenek egy oltóanyagot.



Több ország is leállította az oltásokat az AstraZeneca által gyártott koronavírus-vakcinákkal. Korábban felmerült, hogy az AstraZeneca-oltások egyik mellékhatása olyan vérrögképződés, ami súlyos komplikációkat okozhat.



A WHO hétfőn megismételte azt a korábbi álláspontját, hogy az AstraZeneca vakcináival végzett oltásokat nem kell leállítani. A szervezet szerint nincs bizonyíték arra, hogy az oltások okozták a vérrögképződéseket. Novák Hunor szerint indokolatlan félelem és rettegés van a védőoltásokkal kapcsolatban.



"Ha én egymillió embernek adok egy szem nápolyit, lesz, akinél trombózis kialakul, aki agyvérzést vagy szívrohamot kap" - hozta példaként az ATV Start című műsorában a gyermek- és csecsemőgyógyász.



Hangsúlyozta, hogy a Pfizer vakcinával kapcsolatban is felmerültek hasonló rémhírek pár hónappal ezelőtt, mint a most az AstraZeneca kapcsán. Hozzátette azt is, hogy Ausztriában először felfüggesztették az AstraZeneca oltóanyagot, majd kivizsgálták és újra engedélyezték.



Mint mondta, ha súlyos, komoly gyanú merül fel, jól teszik, hogy felfüggesztik az oltóanyagot.



Az orvos szerint a jelenlegi adatok alapján javasolt beadni az AstraZenecát is, ugyanis a koronavírus sokkal kockázatosabb, mint az oltás. Arról is szólt, hogy a Nature cikke szerint 60 százalékkal magasabb a felnőttek körében a brit variáns halálozása. "Katasztrófa közeli állapotok vannak a budapesti kórházakban. Ha az a kérdés, hogy AstraZeneca vagy elkapjuk a vírust, akkor AstraZeneca" - mondta.



A gyermekorvos szerint a brit mutáns a gyerekekre nem veszélyesebb, de több gyereket fertőz meg. Hozzátette: továbbra sem a gyerekekre jelenti a fő veszélyt a vírus.