Koronavírus-járvány

Zacher Gábor napra pontosan megmondta, mikor tetőzhet a harmadik hullám

2021.03.16 10:43 ma.hu

Egyre nagyobb teher van az egészségügyön, vannak olyan kórházak, ahol már az utolsó ágyakat sikerült elcsípnünk - mondta el a Metropolnak a mentősként is dolgozó Zacher Gábor.



"Nem arról van szó, hogy korábban ne találkoztunk volna légzési elégtelennel vagy súlyos sérülttel, de most olyan sok a beteg, mintha mindennap egy tömegbaleset történne. Máskor csak ritkán történik olyan eset, amelyben egyszerre száz ember sérül meg" - részletezte a lapnak toxikológus, aki beszélt arról is, hogy az orvosok és az ápolók mindent megtesznek, de a korlátozások feloldásához a fegyelmezett magatartás is elengedhetetlen.



A toxikológus szerint a koronavírus-járvány harmadik hulláma a névnapján, március 24-én tetőzhet.