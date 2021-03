Koronavírus-járvány

Karácsony: a főváros továbbra is segítséget ajánl az oltási program felgyorsításához

A főváros, más önkormányzatokhoz hasonlóan újra és újra a segítségét kínálja a védőoltások beadásának felgyorsítása érdekében a kormánynak, "helyet és munkaerőt adnánk, ha hagynák". 2021.03.16 10:07 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A fővárosi önkormányzat továbbra is segítséget ajánl a kormánynak a koronavírus elleni oltási program zökkenőmentessé tételéhez és felgyorsításához - közölte Karácsony Gergely főpolgármester kedden a Facebook-oldalán.



A főváros, más önkormányzatokhoz hasonlóan újra és újra a segítségét kínálja a védőoltások beadásának felgyorsítása érdekében a kormánynak, "helyet és munkaerőt adnánk, ha hagynák" - írta a főpolgármester.



Hozzátette: "de nekünk az is jó, ha ideadják a vakcinákat, és engedik, hogy megoldjuk magunk a budapestiek oltásának felgyorsítását".



Karácsony Gergely hangsúlyozta: "a kellő mértékű átoltottságig továbbra is szükség lenne tömeges tesztelésre, kontaktkutatásra, tiszta és világos kommunikációra".



A főpolgármester azokra a kérdésekre válaszolva, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ bejelentése - régiónként eltérő korlátozó intézkedések bevezetése lehetséges, valamint Budapesten és Pest megyében van a legtöbb fertőzött - jelenti-e azt, hogy a fővárosra vonatkozó újabb korlátozó intézkedéseket tervez a kormány, azt válaszolta: egyelőre ilyen szándékról nem kaptak tájékoztatást.



A főpolgármester szerint érdemes azonban alaposan elemezni a fertőzöttségi adatokat, és reméli, hogy a kormányban is megteszik, mert ez elengedhetetlen a jó döntéshez.



A számok mindenekelőtt tragikusak az egész országban és nagyon aggasztóak Budapesten is - szögezte le Karácsony Gergely. Ugyanakkor azt írta: az, hogy a fővárosban és Pest megyében van a legtöbb fertőzött, nem sokat mond, hiszen itt élnek a legtöbben.



Közölte: Európában több helyen vezettek már be régiónként eltérő intézkedéseket. Ehhez gyakorta a tekintélyes német Robert Koch Intézet iránymutatását veszik alapul: a 100 ezer lakosra eső heti 100 fertőzött fölött egy adott régió vagy ország nem tudja kontrollálni a járványt, ezért kell korlátozásokat bevezetni.



Budapest ebből a szempontból a 400-600 közötti sávban van, a legtöbb megyével együtt. Pest megye, Fejér, Győr, Nógrád a 600-800 közötti sávban és két megye, Somogy és Komárom a 800 fölötti sávban az általa ismert legutóbbi statisztikák alapján - tette hozzá.



"A helyzet tehát mindenhol nagyon rossz, vagyis egyáltalán nem megnyugtatásnak szánom a tényt, hogy az országon belül mégsem a legnépesebb Budapesten a legrosszabb" - olvasható a főpolgármester bejegyzésében.