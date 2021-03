Ünnep

Március 15: több tüntetés is várható a nemzeti ünnepen

A hosszú hétvégén is fontos a védelmi intézkedések betartása - hangsúlyozta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese. Kiss Róbert elmondta, hogy a rendelkezésre álló adatok szerint a nemzeti ünnep alkalmából március 15-ére több magánszemély a város több pontjára hívta gyülekezés céljából a lakosságot a közösségi médiában. Azonban tilos rendezvényt, gyűlést szervezni, tartani vagy azon részt venni - figyelmeztetett az alezredes, hozzátéve, hogy a csoportosulás veszélyezteti magunk és mások egészségét, a járvány elleni védekezést.



Ennek ellenére több, különböző demonstráció is szerveződik március 15-ére.



A gazdaság és az élet újraindítása a célja a Le az Adók 75%-ával Párt március 15-i eseményének. "Rabok legyünk vagy szabadok? - újra ez a kérdés, újra ugyanazok a problémák. A szabadság nem apáról fiúra, anyáról lányra öröklődik, hanem minden generációnak meg kell érte küzdenie" - hirdetik. A párt tüntetése hétfő délelőtt 11-től kezdődik a Vigadó téren.



A jelenlegi korlátozásokkal és politikai intézkedésekkel nem ért egyet a Mi Hazánk, ezért a fenti kezdeményezéshez csatlakozva ők és szimpatizánsaik is jelen lesznek március 15-én a Vigadó téren. Békés demonstrációra készülnek, maszkhordás és másfél méter betartása mellett sétálnak át közösen a Kossuth térre. Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke felhívta a figyelmet, hogy eddig egyetlen tüntetésük egyetlen tagjára sem szabtak ki bírságot a bíróságok, még akkor sem, ha a tüntetőket a rendőrök előállították. Ha most ez mégis megtörténik, a párt közössége átvállalja a bírság összegét.



Szintén a korlátozások ellen fog tüntetni Gődény György és követői 11 órától a Kossuth téren. "Ha csak egymagam is, de én március 15-én kinyilvánítom a véleményem a Parlamentnek, és 11 órakor hangot adok az elégedetlenségemnek a Kossuth téren!" - írta a Facebookon.



A szolgáltatói KKV-szektor és a vendéglátók demonstrációja minden bizonnyal elmarad, miután átmeneti megoldást kaptak a kormánytól.