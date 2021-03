Koronavírus-járvány

Novák Katalin: meghosszabbítják a gyes, gyed és gyet jogosultságokat

Automatikusan meghosszabbítják a lejáró gyes, gyed és gyet jogosultságokat - jelentette be a családokért felelős tárca nélküli miniszter a közösségi oldalán szombaton.



Novák Katalin videóüzenetében kifejtette: a járvány harmadik hulláma miatt az iskolák ismét átálltak a digitális működésre, és az óvodák sem tartanak nyitva, csak ügyeletet biztosítanak kiemelten szükséges esetben. Ez komoly megterhelést, hétköznapi problémákat jelenthet a családoknak.



Ezért gondoltak az idén is azokra, akiknek ebben az időszakban járna le a gyes, gyed vagy gyet jogosultsága. Ezeket a juttatásokat automatikusan meghosszabbítják mindaddig, amíg az iskolák és az óvodák működése a mostanihoz hasonló lesz, tehát a tavaszi szünet végéig - mondta a miniszter.



Novák Katalin hangsúlyozta: bíznak abban, hogy ezzel is segítséget tudnak nyújtani az érintett családoknak.