Koronavírus-járvány

Gépkarabélyos honvéddel akadályozták a Mi Hazánk sajtótájékoztatóját

Bár megtiltották a Mi Hazánk irodája előtti nyilatkozatot, a párthelyiségben már nem intézkedhettek, így ott bemutatkozhatott az újságíróknak Kiss Ferenc. 2021.03.13 20:25 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A rendőrség egy gépkarabélyos honvéddel megerősített, ötfős egysége próbálta megakadályozni Novák Elődnek a Mi Hazánk országgyűlési képviselőjelöltjét bemutató sajtótájékoztatóját Zalaegerszegen - tájékoztatta a ma.hu-t a Mi Hazánk Mozgalom.



"A 2006-os rendőri megfélemlítéseket idéző akció keretében megtiltották a közterületi interjúadást a helyi tévének, és igazoltatták a párt alelnökét, valamint helyi jelöltjét, Kiss Ferenc önkormányzati képviselőt, aki a Zala megyei Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke és a ZTE Baráti Kör korábbi elnöke, jelenleg elnökségi tagja is" - írták.



"Végül Kiss Ferenc a párthelyiségben már bemutatkozhatott az újságíróknak. A jövő évi országgyűlési választáson a feltételek szigorítása miatt várhatóan csak három listából lehet választani: a Fidesz és a balliberális szivárványkoalíció mellett harmadik útként a Mi Hazánk Mozgalom kerül a listás szavazólapokra. Egyéni képviselőjelöltből valamivel több lesz, de a Mi Hazánk az egyetlen ellenzéki párt, mely mind a 106 választókerületben saját képviselőjelöltet fog állítani" - közölték.



"A hatalommal visszaélés és a kontraproduktív járványvédelmi intézkedések újabb példáját láthattuk, amikor a szabad levegőről zárt térbe kényszerítettek mintegy tíz embert egy sajtótájékoztatóra. Ezért is tüntet március 15-én a Mi Hazánk Mozgalom: 11 órakor a fővárosi Vigadó téri kaszinó előtt gyülekezünk, járványszolidaritási adót is követelve a helyzetből hasznot húzott cégekre, majd a közeli Parlamenthez vonulunk" - szögezték le a közleményükben.