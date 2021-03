Március 15.

Mégsem nyitják meg a pesti alsó rakpartot és a Lánchidat a hosszú hétvégén

Mégsem nyitják meg a pesti alsó rakpartot és a Lánchidat a gyalogosok és a kerékpárosok előtt a március 13-15-ei hosszú hétvégén az operatív törzs koronavírus-járvány miatti kezdeményezésére - közölte a Főpolgármesteri Hivatal pénteken az MTI-vel.



"A főváros, figyelemmel az elmúlt hetek tapasztalataira - amikor a fővárosi köztereken és közparkokban a járványügyi védekezés szempontjából is kritikus mennyiségű ember töltötte szabadidejét -, növelni kívánta az igénybe vehető közterületek számát azzal, hogy megnyitja a gyalogos és a kerékpáros forgalom előtt a pesti alsó rakpartot, és a március 17-én kezdődő felújítás előtt utoljára a Lánchidat" - olvasható a közleményben.



A főváros a nyitásról szóló döntés szándéka és célja szerint a járványügyi védekezés szempontjait is figyelembe vette - fűzték hozzá.



A járványügyi védekezést azonban az operatív törzs irányítja, és úgy tartja helyesnek a fővárosi önkormányzat, ha az operatív törzstől érkező felhívásoknak minden érintett eleget tesz. Ennek jegyében a törzs vezetője, Pintér Sándor belügyminiszter kezdeményezésének megfelelően, a pesti alsó rakpart és a Lánchíd megnyitása a gyalogosok és a kerékpárosok számára elmarad, azon továbbra is csak az autósforgalom közlekedhet - áll a Főpolgármesteri Hivatal közleményében.



Hozzátették: a rakpart és a Lánchíd megnyitásához illeszkedő, a járvány elleni védekezés szempontjainak is megfelelő programelemeket a fővárosi önkormányzat részben online formában, részben későbbi időpontban valósítja meg.