Koronavírus-járvány

Gulyás: 24 órán belül nyilvánosak lesznek a vakcinaszerződések

Magyarország kínai és orosz vakcinákra kötött szerződéseit 24 órán belül nyilvánosságra fogják hozni, a kormánynak semmi titkolnivalója nincs. 2021.03.11 11:17 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a harmadik hullámot csak a személyes kontaktusok csökkentésével és az oltással lehet megakadályozni. Gulyás Gergely arra kérte a baloldalt, hogy fejezzék be az oltásellenes kampányukat. A miniszter szerint Magyarország képes az év első felében beoltani a társadalmat.



A tegnapi kormányülésen szinte csak és kizárólag a koronavírussal foglalkozott a kormány - mondta Gulyás Gergely a Kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a harmadik hullám terjedését csak és kizárólag a személyes kontaktusok csökkentésével és az oltással lehet megakadályozni.



Mint mondta, 1 millió 500 ezer felett van a beoltottak száma.



Lakosságarányosan Magyarország egy nap alatt a teljes lakosság 0,6 százalékát oltja be. Gulyás szerint a nyugati sajtó ezek miatt kénytelen arról írni, hogy a magyar oltási terv sikeres. Ahhoz, hogy ez továbbra is így legyen, oltóanyagra és regisztrációra van szükség. Kínából 450 ezer vakcina érkezett a mai napon - folytatta.



Az idősek beoltására húsvétig sor kerülhet - jelentette ki Gulyás, de megjegyezte, hogy több százezer idős ember van, aki még nem regisztrált. Külön levelet fog írni az országos tiszti főorvos azoknak az időseknek, akik nem regisztráltak még az oltásra.



Arra kérik a baloldalt, és azon belül is Gyurcsány Ferencet, hogy az oltásellenes kampányukat, ezzel kapcsolatos aláírásgyűjtéseket szüntessék meg, hiszen emberéletek múlnak rajta.



A brit mutáns a fiatalabb korosztálynál is erős megbetegedést okoz, de még mindig az idősebb korosztály számít veszélyeztetettnek. 3 millió 200 ezerhez közelít a regisztráltak száma - Gulyás megjegyezte, hogy ez szép adat, de a társadalmi immunitáshoz 60-70 százalék kell.



A tegnapi kormányülésen foglalkoztak a vakcinaszerződésekkel. Magyarország kínai és orosz vakcinákra kötött szerződéseit 24 órán belül nyilvánosságra fogják hozni, a kormánynak semmi titkolnivalója nincs - jelentette ki a miniszter.



Foglalkoztak a Brüsszel által kötött szerződésekkel is, a kormány itt is a nyilvánosság pártján állna, de Brüsszel megtiltja ezt.



Magyarország képes az év első felében beoltani a társadalmat, olyan vakcinák megrendelésével óvatosak, amelyek az év második felében érkeznek - mondta a Modern vakcinákra utalva. Gulyás szerint a Bizottság ezzel kapcsolatban félreérthető, valótlan tájékoztatást adott. Ebben a kérdésben az illetékes biztoshoz fog fordulni. A közbizalom érdekében fontos, hogy a vakcina beszerzés nyilvános legyen - hangsúlyozta.