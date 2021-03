Ünnep

Március 15. - Plakátkiállítással, kincskereső játékkal és nosztalgiavillamossal várja az érdeklődőket a főváros hétvégén

A Főpolgármesteri Hivatal azt kéri, hogy a helyszínre látogatók tartsák be a koronavírus-járvány elleni védekezés érdekében hozott szabályokat, viseljenek maszkot és tartsanak egymástól védőtávolságot. 2021.03.11 10:51 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ingyenes plakátkiállítással, telefonon játszható kincskereső játékkal és nosztalgiavillamossal készül a főváros az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kezdetének évfordulójára március 13-15. között - közölte a Főpolgármesteri Hivatal csütörtökön az MTI-vel.



A közlemény szerint a hivatal szombaton ismét megnyitja a pesti rakpartot a Margit híd és a Közraktár utca között a gyalogosoknak és a kerékpárosoknak, és ezentúl a rakpartot érintő beruházások elindításáig minden hétvégén használhatják azt.



A Lánchidat március 13. és 15. között lezárják az autós forgalom elől, csak gyalogosan lehet majd használni, ami lehetőséget ad arra, hogy az érdeklődők megtekintsék a híd történetét bemutató kiállítást. A híd mindkét lábánál, a Clark Ádám téren és a Széchenyi téren is végigjárható, "Az örökké élő Lánchíd" nevű tárlat 18 óriásplakáton mutatja be a hídhoz kötődő legfontosabb eseményeket. A kiállítás március 16-tól húsvétig a Városháza parkban tekinthető majd meg - írták.



Tudatták, hogy szombattól hétfőig a 2-es villamos vonalán, a Jászai Mari tér és a Közvágóhíd között nosztalgia villamossal lehet utazni, amelyen a március 15-i eseményeket és a Lánchíd történetét jelenítik meg. A járat délelőtt 10 órától közlekedik, a menetrendet a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) honlapján és a fontosabb megállókban lehet megnézni, a járműre jeggyel vagy bérlettel lehet felszállni.



A kincskereső játék szombaton délelőtt 10 órakor indul a www.setaljvelunk.hu honlapon. A virtuális sétán rejtvényeken keresztül, fejtörőket megfejtve derül fény a modern város születésére, a végén pedig egy titkos meglepetés várja a résztvevőket - ismertették.



Hozzátették: a BKK járatain a Színház- és Filmművészeti Egyetem diákjai az 1848-49-es forradalomhoz és szabadságharchoz kötődő Arany János és Széchenyi István idézeteket olvasnak fel, a járatokon és a Futár kijelzőkön pedig az "1848 szelleme ma is velünk él!" felirat lesz olvasható.



A közleményben kitértek arra is: a hosszú hétvége után elkezdődik a Lánchíd felújítása. A helyszíni kivitelezést előkészítő munkálatok miatt lezárják a járdákat, ezért a gyalogosok a felújítás végéig nem használhatják a hidat. Autóval várhatóan június közepétől nem lehet majd közlekedni a hídon.



