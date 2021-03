Koronavírus-járvány

Világhírű lett a fecskendős magyar csokinyuszi

A Reuters hírügynökséghez is eljutott Rimóczi László lajosmizsei cukrászmester új találmányának híre, a koronavírus-járványból történő kilábalást jelképező csokinyúl. 2021.03.11 07:53 ma.hu

A védőoltást tartó nyúl szili­konformába kiöntött csokoládévakcinát tart mancsai­ban, aminek ezüst ételfestékkel ad a valódihoz hasonlító színt.



"Bár benne vagyunk a járvány harmadik hullámában, javában zajlik a védőoltások beadása is. Nem a szájmaszkot, vagyis a védekezést akartam hangsúlyozni a vakcinás húsvéti nyuszival, hanem a jövőt, ami a védettség és a járványból való kilábalás. A vakcina a reménysugarat jelképezi" - fogalmazta meg új termékének üzenetét a cukrászmester a baon.hu-nak.



Nem ez az első alkalom, hogy a lajosmizsei cukrászmester kreativitása bejárja a belföldi és a külföldi sajtót. Az év végi ünnepek előtt megalkotott maszkos mikulás a Magyar Édességgyártók Szövetsége elismerését is elnyerte.



Rimóczi László az újítással vidámságot akart vinni vásárlóinak életébe, ami sikerült is, hiszen a Maszkos Mikulás hatalmas népszerűségnek örvendett. Vélhetően a fecskendős nyuszival sem lesz ez másképpen.