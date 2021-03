Koronavírus-járvány

Jár-e védettségi igazolvány a kínai és az orosz vakcinához?

Vajon a védettséget igazoló uniós dokumentumot azok is megkaphatják, akiket az unióban nem engedélyezett kínai Sinopharm, vagy az orosz Szputnyik V oltóanyagot kapták. 2021.03.10 12:16 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A kínai és az orosz oltóanyagot is elfogadná az Európai Unió a közös védettségi igazolásban - áll az Európai Bizottság javaslatában, amelyet a Bloomberg szerzett meg.



Mint ismeretes, az Európai Bizottság a jövő héten jelenti be javaslatát a védettségi igazolásról. A dokumentumot a déli tagállamok kérésére vezethetik be és a koronavírus elleni oltás meglétét, illetve más jellegű védettséget igazolhat. A cél az utazások megkönnyítése a nyári turistaszezonra.



A Bloomberg hírügynökség munkatársa belepillanthatott a bizottsági javaslatba. Eszerint a dokumentum háromféle igazolást adhat:

- Az oltás meglétét, illetve azt, hogy milyen oltóanyagot kapott az illető,

- Azt, hogy az illető negatív koronavírus tesztet mutatott fel,

- Vagy pedig azt, hogy már átesett a betegségen, ezáltal természetes védettséget szerzett.



Az igazolványon szerepelni fog az oltakozott neve, a személyi igazolványának, vagy útlevelének a száma, a születési ideje, illetve az, hogy milyen oltóanyagot és mennyi dózist kapott.



Számunkra leginkább az a fontos, hogy a védettséget igazoló uniós dokumentumot azok is megkaphatják-e, akiket az unióban nem engedélyezett kínai Sinopharm, vagy az orosz Szputnyik V oltóanyagot kapták. Egyelőre úgy tűnik, hogy az Európai Gyógyszerügynökség engedélye mellett a tagállami vészhelyzeti engedélyeket is figyelembe veszik majd a dokumentum kiállításánál.



De mindez természetesen változhat is.