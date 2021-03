Koronavírus-járvány

Egyre több a koronavírusos beteg, új épületet kellett nyitni Debrecenben

A koronavírus-fertőzéses betegek növekvő száma miatt megnyitották a debreceni járványügyi ellátóközpont újabb épületét az egyetem klinikai központjának nagyerdei campusán. 2021.03.09 19:36 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A járóbetegeket arra kérik, hogy a fertőzésre utaló tünetekkel továbbra is a Kenézy kórház sürgősségi osztályát keressék fel.



Az orvosi rehabilitáció és fizikális medicina klinika épületében megnyitott új járványügyi részlegben a fekvőbetegek ellátására intenzív- és általános osztályt is kialakítottak - közölte a Debreceni Egyetem honlapján a klinikai központ kedden.



A növekvő betegszám miatt a nem légúti betegek ellátását végző nagyerdei sürgősségi klinikán szigorították az előszűrést. Minden érkező beteget alaposan kikérdeznek és testhőmérsékletet mérnek. A fertőzésgyanús betegeknél gyorstesztet végeznek, pozitív eredmény esetén pedig elkülönítik, majd a Kenézy kórházba viszik őket.



A közleményben arra is felhívták a figyelmet, hogy akik gyanús tüneteket észlelnek magukon, azonnal forduljanak szakemberhez, mivel koronavírus-fertőzés esetén akár órák alatt is rosszabbodhat az állapotuk.



A koronavírus-járványhelyzet romlása miatt keddtől a klinikai központban megváltozik a járóbeteg- és fekvőbeteg-ellátás rendje: minden heveny tüneteket mutató, sürgősségi kivizsgálást, ellátást igénylő beteget soron kívül fogadnak. Az onkológiai betegellátás zavartalanul folytatódik. A halasztható ellátások területén a korábbi előjegyzéseket törlik, az új időpontról később tájékoztatják a betegeket - közölte az egyetem.