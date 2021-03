Koronavírus-járvány

Főpolgármesteri Hivatal: oltást kap a BKV-nál kritikus munkakörben dolgozók egy része

A következő három napban a BKV munkatársai közül 138-an kapnak koronavírus ellen oltást a Szent Imre Kórházban - tájékoztatta a Főpolgármesteri Hivatal kedden az MTI-t.



A BKV pandémiás terve egyértelműen meghatározza a munkakörök prioritását az oltások szempontjából, így első körben azokat oltják be, akiknek kiesése kritikus helyzetben veszélyeztetné a közlekedés fenntartását. Ebbe a körbe tartoznak - mások mellett - a forgalmi menetirányítók, a járműszerelő-specialisták vagy azok a munkatársak, akik nélkül az egész áramellátási rendszer üzemeltetése kerülne veszélybe - közölték.



A közlemény szerint "a kormány a főváros többszöri kérésére most végre belátta, mennyire fontos, hogy a fővárosi cégek kritikus területein dolgozó munkavállalók be legyenek oltva." A fővárosi cégeknél rengeteg olyan munkavállaló van, aki a szakterületén nélkülözhetetlen, így feltétlenül szükséges, hogy minél hamarabb megkapja a koronavírus elleni vakcinát - tették hozzá.



Kitértek arra is, hogy a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége nevében a társelnökök, Karácsony Gergely főpolgármester és Soproni Tamás VI. kerületi polgármester legutóbb az iskolai és óvodai ügyeletben dolgozó pedagógusok mielőbbi beoltása érdekében fordultak a kormányzathoz.



A főpolgármester szerint "a kormánynak ideje lenne tanulnia az utóbbi napok káoszba fulladt intézkedéseiből és érdemben bevonni az önkormányzatokat az oltások megszervezésébe" - írták.



Közölték, a főváros továbbra is készen áll, hogy oltópontok felállításával, az oltások megszervezésével segítse a kormány munkáját. Kollégáik hetek óta különböző intézményeket vizsgálnak, amelyek alkalmasak arra, hogy oltópontot lehessen kialakítani bennük. Ilyen lehet például a Városligeti műjégpálya és a margitszigeti palackozóüzem épülete is - jelezték.



"A vakcinát adják ide, a többit megoldjuk" - zárta közleményét a Főpolgármesteri Hivatal.