Üzlet

Újra kapható a sokak által hiányolt Cherry Coke!

Nem kell öregnek lenni ahhoz, hogy szeressünk nosztalgiázni. A XX. század végének kincseire pedig pláne jó visszagondolni. Ezek nagy része a divatban is visszatér, de az újraéledt ’90-es évek nem ér véget ott, hogy előkerülnek a trapéznadrágok, hernyótalpú cipők, csillámporos sminkek és kreppelt frizurák. A ’90-es évek végén és az azt követő több mint 10 évben is igen népszerű Cherry Coke is most visszatért, hogy segítsen felidézni sokak kedvenc korszakát.



Már az érkezését beharangozó poszt is lázba hozza közösségi médiát: közel 1700 komment érkezett a Coca-Cola Facebook és Instagram bejegyzésére, amiben csak annyit írtak: Jön, jön, jön! Na, de mi? Bár a Vízipók-Csodapóktól kezdve az almás vagy chilli ízű termékig érkeztek tippek, a legtöbben eltalálták: közkívánatra a cseresznye ízű kóla, a Coca-Cola Cherry tér vissza! Az ember szinte a szájában érzi a ’90-es évek hangulatát, amikor itthon megjelent ez az üdítő, és nyomban nagyon népszerűvé is vált.



Kinek nincsenek szép emlékei arról, ahogy a Csaj nem jár egyedült, az Amerikai Pitét, az Ollókezű Edwardot, a Terminátort, a Good Will Huntingot, az Amerikai Szépséget, a Keresd a Nőt vígjátékot, a Titanicot, vagy épp a Mátrixot nézi együtt a barátaival, és közben Cherry Coke-ot szürcsölgetnek?



Vagy arról kedves emlékei, ahogy a régi szerelmével együtt hallgatják a Vengaboys, DJ Bobo, Eminem, Mariah Carey, Britney Spears, J.Lo, Christina Aguilera, a BSB vagy épp az N’Sync, netán a Spice Girls, vagy a Hip Hop Boyz óriási slágereit? És közben Cherry Coke-ot iszogatnak?



De jó visszagondolni a Kíváncsi Füzetre / Barátság Füzetre is, tele a haverjaink őszinte válaszaival, melyet együtt olvasgattunk a parkban a kedvenc padunkon, miközben Cherry Coke-kal koccintottunk arra, hogy örökre jóban leszünk!



Ha a finomságok jobban segítik frissíteni a memóriád, eszedbe juttatnánk ennek az időszaknak az ikonikus ételeit, nasijait is. Óriás buciburger csalamádéval töltve és utána jöhetett a téli fagyi, a robbanó cukorkák és színes rágók, zsebpénztől függő mennyiségben… és ugye, hogy közben a Cherokee ment walkmanről, vagy kicsit később discmanről, és Cherry Coke-kal öblítettük le az izgalmakat?



Most újraélhetjük mindezt, köszönhetően az évekkel ezelőtt megszeretett, cseresznyés ízzel feldobott üdítőitallal, a Coca-Cola Cherry-vel! A termék már kapható, és várhatóan még fél évig lesz elérhető országszerte a boltokban.