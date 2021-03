Koronavírus-járvány

Orbán: több mint 1 millió embert sikerült eddig beoltani

Több mint egymillió embert sikerült eddig beoltani, ezzel Magyarország messze az uniós átlag felett van - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a Facebookon közzétett videoüzenetében.



A kormányfő a Vakcinainfó Extra - 5. rész című bejegyzésében azt mondta: 1 millió 2714 embert sikerült eddig beoltani, ezzel messze az európai uniós átlag fölött van Magyarország, megelőzve olyan "komoly, tekintélyes" országokat is, mint Németország és Ausztria.



A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy ez sok tízezer ember munkájának eredménye. Ezért köszöntetet mondott az orvosoknak, háziorvosoknak, ápolónőknek, betegszállítóknak, államigazgatásban dolgozóknak, rendőröknek és katonáknak. Hozzátette: rengeteg közöttük a hölgy, ezért nőnap alkalmából külön köszöni az ő erőfeszítéseiket, hiszen "ők két terhet visznek a vállukon, a munka mellett a családét is".



Első helyen mondott köszönetet Orbán Viktor Müller Cecília országos tisztifőorvosnak, és kívánt sok erőt a munkájához.



A kormányfő jelezte: a következő napokban is folytatják az oltásokat és újabb vakcinaszállítmányok is érkeznek.



Azt mondta: gyorsan és hatékonyan fognak oltani, reményei szerint gyorsabban és a hatékonyabban, mint a legtöbb európai uniós ország.



"A helyzet nem könnyű, de most már a célegyenesben vagyunk. Tartsunk össze a következő hetekben és akkor sikerülni fog, együtt sikerülni fog" - zárta üzenetét a kormányfő.



A videóban szereplő táblázat szerint Magyarország 10,26 százalékkal - Málta után - a második helyen áll a népességarányos beoltottság tekintetében az európai uniós országok között.