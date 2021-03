Koronavírus-járvány

Gyermekgyógyász szakmai szervezetek: gyanú esetén a gyerekeket is tesztelni kell

A gyermekeket is tesztelni kell, ha felmerül a koronavírus-fertőzés lehetősége, a fertőzött gyerekek azonosítása ugyanis elengedhetetlen a vírus terjedésének megfékezéséhez - olvasható a magyarországi alapellátó gyermekgyógyász szakmai szervezetek közös állásfoglalásában, amelyet a Házi Gyermekorvosok Egyesületének honlapján tettek közzé.



Az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményben kiemelték: a megfelelő gyakorlattal végzett munkavétel nem okoz megterhelést a gyermekeknek, csecsemőknek.



A fertőzött gyerekek azonosítása hozzájárul a gyermekkori fertőzés sajátosságainak és a gyerekek közötti vírusterjedés dinamikájának megismeréséhez is - tudatták.



Azt írták: a kisgyermekeknél a koronavírus-fertőzés gyakran nagyon enyhe tünetekkel jár vagy akár tünetmentes is lehet, ezért a pozitív teszteredmény után a szoros kontaktok járványügyi megfigyelése és elkülönítése csökkentheti a járvány terjedését. A beteg gyermek és a szülők karanténba helyezését ugyanis teszt nélkül sokszor nehéz elérni - fűzték hozzá.



Hangsúlyozták, hogy a gyerekek tesztelése a fertőzés szövődményeinek - például fejfájás, fáradékonyság, ritmuszavarok, szívizomgyulladás - felismeréséhez is fontos. Emellett a fertőzés után a sportoláshoz visszatérésnek szigorú szabályai vannak a késői károsodások elkerüléséért, ezért "nagyon nem mindegy", hogy a gyermek influenzás vagy koronavírus-fertőzött volt - közölték.



Az állásfoglalást aláírta Altorjai Péter, a Magyar Gyermekorvosok Társaságának alapellátási főtitkárhelyettese, Erlaky Hajna, a Biztos Kezek Alapellátó Gyermekorvosok Társaságának elnöke, Havasi Katalin, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke, Kovács Ákos, a Magyar Gyermekorvosok Társasága házi gyermekorvosi szekciójának elnöke, Kovács Tamás, az Egészségügyi Szakmai Kollégium Gyermek-alapellátási Tagozatának vezetője és Mészner Zsófia, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Alapellátási Igazgatóságának főigazgatója.