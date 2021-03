Koronavírus-járvány

Operatív törzs: hatályba léptek a március 22-éig tartó szigorított védelmi intézkedések

A kormány döntése értelmében hétfőn hatályba léptek a március 22-éig tartó szigorított védelmi intézkedések - közölte a járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a hétfői online sajtótájékoztatón.



Kiss Róbert alezredes elmondta, hogy az intézkedéseket - a járvány harmadik hullámában a fertőzésszám csökkentése érdekében - az operatív törzs javaslatára hozta meg a kabinet.



A Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet szerint az üzleteket be kell zárni - közölte



Kivételt képeznek ez alól az élelmiszerüzletek, a patikák, a benzinkutak, a drogériák, a dohányboltok, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenységhez nélkülözhetetlen anyagokat és eszközöket árusító üzletek, valamint az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletek, a piac és a termelői piac - tette hozzá.



Kiss Róbert elmondta: az óvodák és az általános iskolák április 7-ig, a tavaszi szünet végéig nem nyithatnak ki, a középiskolákban és a felsőoktatásban továbbra is marad a digitális tanrend. Az esti kijárási tilalom továbbra is érvényben marad este 8 óra és reggel 5 óra között.



Ez alól csak az igazolt munkavégzéssel lehet mentesülni - tette hozzá.



Bővebben hamarosan!