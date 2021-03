Bűnügy

Vádat emeltek a 15 évvel ezelőtti szentesi gyilkosság ügyében

Vádat emelt a Fővárosi Főügyészség egy 57 éves férfi ellen, aki elhurcolta és megölte volt élettársát 15 évvel ezelőtt Szentesen. A vádhatóság életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabását indítványozta előre kitervelten, aljas indokból elkövetett emberölés bűntette miatt.



A Fővárosi Főügyészség hétfőn azt közölte az MTI-vel, hogy a férfit európai elfogatóparancs alapján az olasz hatóságok fogták el, majd az osztrák hatóságok közreműködésével 2020 júliusában szállították Magyarországra, ahol gyanúsítotti kihallgatása után őrizetbe vették.



A vádirat szerint a férfi és a nő a 2000-es évek elején ismerkedett meg, élettársi kapcsolatukból gyermek is született.



A nő 2006 elején - bár tartott a férfitől - úgy döntött, hogy elhagyja. Egy bérelt ingatlanba költözött Szentesen, és már mással tervezte a jövőjét. A férfi ezt látszólag elfogadta, valójában azonban elhatározta, hogy megöli a nőt, ezzel pedig megszerzi közös gyermekük felügyeleti jogát.



A vádlott tudta, hol lakik a nő és azt is, hogy az ingatlant kutyával őrzik, ezért mérget szerzett be, eltervezte a gyilkosságot, és várta az alkalmat.



A nő 2006. július 21-én este a gyerekkel volt otthon. A vád szerint a férfi - aznap este és másnap reggel között valamikor - bement a szentesi lakóingatlanba, megmérgezte a házőrző kutyát, majd közös gyermeküket a házban hagyva elhurcolta a nőt. Ezután ismeretlen helyen bántalmazta volt élettársát, aki ennek következtében meghalt. A férfi ezután a Tiszába rejtette a nő holttestét.



A vádlott azt a látszatot akarta kelteni, hogy a nő önként távozott az ingatlanból, ezért magával vitte a sértett biciklijét, majd reggel megjelent a nő szüleinél azzal, hogy nem tudja elérni a lányukat.



A nő apja ezután átmászott a kerítésen, és a házban egyedül találta a kétéves gyermeket. A nő eltűnését még aznap bejelentette a rendőrségen.



A nő holttestét 2007 nyarán megtalálta egy horgász, akkor azonban nem tudták azonosítani. A büntetőeljárás során felmerült adatok alapján végül 2020-ban azonosították az áldozatot.



A Fővárosi Főügyészség a jelenleg is letartóztatásban lévő férfival szemben előre kitervelten, aljas indokból elkövetett emberölés bűntette miatt nyújtott be vádiratot a Szegedi Törvényszékre, és életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabását indítványozta.