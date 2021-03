Koronavírus-járvány

Ellenzéki pártok: Nemzeti Oltási Bizottság vegye át az oltási program végrehajtását!

"Nemzeti Oltási Bizottság" vegye át az oltási program végrehajtását a kormánytól - követelte hat ellenzéki párt szombaton.



A DK, az MSZP, az LMP és a Jobbik, a Momentum és a Párbeszéd közös - az MTI-hez eljuttatott - közleményében azt írta: "Orbán Viktor megbukott. Magyarországnak ma kormányzásra képtelen kormánya van".



Az első és legfontosabb feladatnak a tömeges oltások gyors és zökkenőmentes megszervezését nevezték az ellenzéki pártok, megjegyezve: "bebizonyosodott, hogy Orbán Viktor és kormánya erre képtelen és alkalmatlan".



Közölték: "minden más esetben indokolt lenne Orbán Viktor azonnali lemondása, ám most, a járvány és a gazdasági válság miatti drámai helyzetben az emberi életek és egzisztenciák megmentése minden más szempontot felülír".



Úgy folytatták: a "demokratikus ellenzéki pártszövetség kezdeményezi és követeli", hogy a járványügyi szakemberek, az orvosi kamara és az önkormányzatok bevonásával létrejövő szakmai testület, a Nemzeti Oltási Bizottság vegye át az oltási program megtervezését és végrehajtását.



A rendelkezésre álló vakcinákat lakosságarányosan a kormány adja át az önkormányzatoknak, hogy azok saját maguk szervezhessék meg településeik oltási programjait - írták.



Álláspontjuk szerint az önkormányzatok eddig gyorsabban, hatékonyabban, emberségesebben reagáltak a járványra és a válságra, mint a kormány, most is készek és alkalmasak a cselekvésre.



A kormányzásra képtelen, bukott kormány miatt 2022-ben a kormányváltás immár nem csak lehetőség, de szükségszerűség is Magyarországon. Ezen múlik a válság utáni talpra állás és jóvátétel - olvasható a kommünikében.



"Addig azonban minden erőt a járvány és a válság hatásainak kivédésére, a magyar életek és egzisztenciák megóvására kell összpontosítani, a demokratikus ellenzéki pártszövetség ebben készen áll együttműködni az alkalmatlan kormány helyett az oltási programot lebonyolító Nemzeti Oltási Bizottsággal és az önkormányzatokkal" - áll a hatpárti közleményben.