Koronavírus-járvány

Kovács Zoltán: a hétvégén újabb százezer ember kaphatja meg az oltást

Ezen a hétvégén újabb százezer honfitársunk kaphatja meg az oltást, amivel vasárnap estére átlépjük az egymilliós határt - jelentette ki a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár szombaton a közmédiának.



Kovács Zoltán közölte: az oltási tervnek megfelelően ezen a hétvégén is tervezetten és nagy számban oltják azokat, akik regisztráltak a vakcianinfo.gov.hu oldalon. Hozzátette: Magyarország az átoltottság tekintetében a második Európában, és a magyar ütemtervvel az ország az európai lista élére fog kerülni.



"Mindent megteszünk azért, hogy a regisztráltak a lehető leghamarabb oltáshoz jussanak" - fogalmazott Kovács Zoltán, majd mindenkit arra biztatott, hogy regisztráljon az oltásért.



A vírus elleni küzdelem leghatékonyabb eszköze az oltás, Magyarországon minden vakcina biztonságos és hatékony - emelte ki.



Az államtitkár kitért arra is, hogy a magyar oltási terv az Európai Unión keresztül beszerzett vakcinákon kívül kínai és orosz oltóanyagot is felhasznál. "Ennek köszönhetjük azt, hogy gyorsabban tudunk haladni, mint Európa többi része" - hangoztatta.



Kovács Zoltán szavai szerint az oltási terv végrehajtása a kulcsa annak, hogy a lehető leggyorsabban - lépésről lépésre - vissza tudjunk majd térni a normális életünkhöz.