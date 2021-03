Koronavírus-járvány

Nem állt le, a hétvégén is folytatódik az oltási program

A sajtóban megjelent állításokkal ellentétben az oltási program nem állt le, a hétvégén is folytatódik - írta a Koronavírus Sajtóközpont pénteken az MTI-hez eljuttatott közleményében.



Azt írták: a háziorvosoknál és a kórházi oltópontokon a következő napokban is zajlik a regisztrált idős emberek oltása a Sinopharm, a Moderna- és a Pfizer-vakcinával.



Egyedül az AstraZeneca-vakcinával való oltást függesztették fel, de a jövő hét második felében ezzel is oltanak majd.



A többi három oltóanyaggal jelenleg és a hétvégén is zajlik a tömeges oltás. A következő napokban így csaknem 400 ezer ember lesz beoltva - közölte a sajtóközpont.