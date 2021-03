Koronavírus-járvány

Dobrev Klára koronavírusos

Pozitív lett a tesztje - közölte Facebook-oldalán Dobrev Klára, a DK EP-képviselője, Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök felesége.



"Rendszeresen járok tesztelni, most is rutinszerűen mentem és sajnos ma pozitív lett a koronavírus tesztem. Most már lázam is lett és fáj a fejem. Maradok itthon kényszerpihenőn, Feri meg akkor marad Marcival Brüsszelben. Mindenkit hívunk telefonon, akivel az elmúlt napokban találkoztam. Reméljük, hogy nem lesz nagy baj. Vigyázzatok magatokra nagyon!" - írja a bejegyzésben.