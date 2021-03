Koronavírus-járvány

Országos tisztifőorvos: már a járóbeteg-ellátásban is használhatják a favipiravirt

Napról napra, exponenciálisan nő a fertőzöttek száma - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján pénteken.



Müller Cecília hozzátette: rendkívüli kihívást jelent a fertőzöttek számának csökkentése, ezért is lépnek életbe hétfőtől a kontaktusok számának csökkentését célzó korlátozások.



Elmondta: jelenleg 105 371 aktív fertőzöttet tartanak nyilván, az új fertőzéseket jelentős számban a vírus angol mutációja okozza.



Beszámolt arról, hogy rendben zajlik a regisztrált idősek oltása, 432 száz évnél idősebb ember is megkapta már az oltást.



Közölte azt is, hogy a favipiravir hatóanyagú készítményt már a járóbeteg-ellátásban is használhatják az orvosok, amitől azt várják, hogy a gyógyszert korai szakaszban alkalmazva kevesebben kerülnek kórházba.



