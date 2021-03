Koronavírus-járvány

KTK: a bejelentett döntésekkel kapcsolatos részletszabályok pénteken jelennek meg

A Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK) közlése szerint a csütörtökön bejelentett döntésekkel kapcsolatban minden részletszabályozás pénteken jelenik meg.



A KTK az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: "a szolgáltatások körében a zárva tartás természetesen a kaszinókra is vonatkozik, viszont a tavaly tavaszi időszakhoz hasonlóan a bankfiókok és a dohányboltok továbbra is nyitva tarthatnak".



Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön jelentette be az üzletek és a szolgáltatások március 8-tól március 22-ig tartó bezárását, illetve szüneteltetését, továbbá az óvodák és az általános iskolák április 7-ig tartó bezárását. A koronavírus-járvány terjedésének csökkentéséért meghozott szigorításokról elmondta, az üzletek március 8-tól március 22-ig lesznek zárva, kivéve az élelmiszerboltokat, a patikákat, a drogériákat és a benzinkutakat. Március 8-tól március 22-ig minden szolgáltatás szünetel a magánegészségügy kivételével - tette hozzá.