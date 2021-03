Koronavírus-járvány

Országos tisztifőorvos: a vakcinák segítenek, de védettség csak 2-3 hét után alakul ki.

Minden eszközzel le kell törni a járvány nagyon dinamikusan emelkedő harmadik hullámát, a kormányzati szigorítások szükségszerűek voltak - mondta Müller Cecília országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján csütörtökön.



Kifejtette: a vakcinák segítenek, de védettség csak 2-3 hét után alakul ki. Még sem számban, sem időben nem tartunk ott, hogy a hatásukat jelentősen éreztessék, most pedig "helyzet van" - fogalmazott, hangsúlyozva: rendkívül magasak a járványadatok, ezért van szükség még szigorúbb biztonsági intézkedésekre. A kontaktusok számát csökkenteni kell - emelte ki az országos tisztifőorvos.



Az aktív fertőzöttek száma napok alatt 80 ezerről 100 ezer fölé emelkedett. A tendencia egyre emelkedő, ezért elkerülhetetlenné váltak azok a korlátozó intézkedések, amelyekről a kormány döntött - tette hozzá Müller Cecília.



Azt mondta, emellett továbbra is fontos a védőoltások minél gyorsabb beadása. Csütörtökön két szállítmány is érkezett, jövő héten csaknem 400 ezer regisztrált idős kaphatja meg a védőoltást - mondta az országos tisztifőorvos.