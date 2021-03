Koronavírus-járvány

Szigorításokról döntött a kormány - itt vannak a részletek

Ovitól az iskoláig

Az üzletek és a szolgáltatások március 8-tól március 22-ig tartó zárását, továbbá az óvodák és az általános iskolák április 7-ig tartó bezárását jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön online sajtótájékoztatón.



A koronavírus-járvány terjedésének csökkentése érdekében meghozott szigorításokról elmondta, az üzletek március 8-tól március 22-ig lesznek zárva, kivéve az élelmiszerboltok, a patikák, a drogériák és a benzinkutak. A részletszabályokat az operatív törzs dolgozza ki, a kormány hirdeti ki, napokon belül nyilvánosságra hozza.



Március 8-tól március 22-ig minden szolgáltatás szünetel a magánegészségügy kivételével - tette hozzá, megjegyezve: a részletszabályokról az operatív törzs pénteken dönt.



Elmondta, az óvodáknál és az iskoláknál az április 7-i dátum a tavaszi szünet vége; a digitális oktatás részleteit az Emberi Erőforrások Minisztériumának oktatási államtitkársága dolgozza ki és teszi közzé.



Hozzátette: a középiskolákra, egyetemekre vonatkozó szabályok - ahol most sincs jelenlétet igénylő oktatás - változatlanok maradnak.

Konditól a vendéglátóipar

Gulyás Gergely közölte, a konditermeket is be kell zárni két hétre, az igazolt sportolók edzései, meccsei kizárólag zárt kapuk mögött lehetnek. A parkok, arborétumok nyitva lesznek, a szabadtéri sporttevékenység olyan sportok esetében, ahol tartható a másfél méteres távolság, megengedett - részletezte.



A miniszter arra kért minden munkaadót, ahol lehetséges, biztosítsa az otthoni munkavégzést, különös tekintettel a gyermekes családok esetében.



A maszkhasználat szabadtéren mindenhol kötelező - hangsúlyozta. Szigorításról számolt be a személyi határforgalomnál. A tranzit- és teherforgalmat nem korlátozzák.



Elmondta, a már létező, a szállodákra és a vendéglátóiparra vonatkozó bértámogatást és adókedvezményt kiterjesztik azokra a szektorokra, amelyeknek most be kell zárniuk, a korlátozások időtartamára, március 8-tól március 22-ig.