Koronavírus-járvány

Komoly szigorításról döntöttek, két hétre bezár az ország

Az óvodákat és az általános iskolákat április 7-ig bezárjuk - jelentette be Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón. Emellett még arról is tájékoztatott, hogy "az üzleteket március 8-tól, március 22-ig bezárjuk. Ez alól kivétel: patika, élelmiszerbolt, drogéria, benzinkút."



Hozzátette: március 22-ig minden szolgáltatás szünetel. Ez alól kivétel lesz a magánegészségügy.



A miniszter azzal kezdte a tájékoztatót: "A kormány meghozta a legfontosabb döntéseket. A számok világosak, a tendencia növekszik. A harmadik hullám erősebb, mint a második." A szakértők szigorítást javasoltak.



"Ha most nem zárnánk, akkor az újraindítás is későbbre tolódna. Azért kell most zárnunk, hogy mielőbb nyithassunk."



Gulyás Gergely elmondta: terveik szerint március 22-e után elkezdődhet a folyamatos nyitás, ha a napi fertőzésszámok visszaesnek az intézkedések hatására.



Bővebben hamarosan!