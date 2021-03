Környezetszennyezés

OVF: kezdődik a szigetszentmiklósi olajszennyezés felszámolásának következő üteme

Kezdődik az olajszennyezés felszámolásának következő üteme Szigetszentmiklóson - tájékoztatta az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) csütörtökön az MTI-t.



Közleményük szerint a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság - mint vízvédelmi hatóság - lezárta a 2020 decemberében Szigetszentmiklóson, a Tebe sornál történt olajszennyezés kivizsgálását. A katasztrófavédelem felkérte a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságot (KDVVIZIG) a helyreállítási terv elkészítésére, és a környezetkárosodás elhárítására. A vízügy elkészítette a helyreállítási tervet, amelyet a legmagasabb (III.) fokú vízminőségvédelmi készültség mellett, a Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal egyeztetve valósítanak meg. A kárelhárítás ezen szakasza várhatóan március végéig tart, ezután indulhat meg a természeti környezet regenerálódása.



A kárelhárítással megbízott cég felvonult az érintett területre, a munka napokon belül elindul. Az elsődleges feladat a szennyezett iszapréteg eltávolítása a mederből. Ezután a szakemberek elbontják a decemberben kiépített ideiglenes utat, ami a következő lépés a környezet eredeti állapotának visszaállításához.



A vízügy munkatársai kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a szennyezés ne juthasson ki a Ráckevei (Soroksári)-Duna nyílt vízébe, ezért a már decemberben bevált merülőfalakat kiegészítve, egy második lokalizációs vonalat is kiépítenek - hangsúlyozták, hozzátéve: a munkaterületről, illetve csónakokból pedig továbbra is állandó figyelőszolgálat ellenőrzi a vizet.



A munkafolyamatok - a vízvédelmi hatóság mellett - a Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal és a Ráckevei Dunaági Horgász Szövetséggel egyeztetve zajlanak.



A szennyezés maradéktalan eltávolítása és elszállítása után kezdik meg a sérült terület rehabilitációját. Ennek során a szennyezett iszap helyére az eredeti környezetre jellemző anyag kerül, amelyre a térségben élő vízparti növényeket telepítenek a szakemberek, elősegítve ezzel olyan fajok spontán visszatelepedését is, melyek védettségük miatt nem ültethetők át (mint például tőzegpáfrány, lápi csalán, kálmos).



Kiemelték: a gyors helyreállításra azért is szükség van, hogy még mielőtt invazív növények elfoglalják a területet, ki tudjanak alakulni a korábban jellemző értékes életközösségek.



Az OVF közleményében kitért arra is, hogy a szakemberek igyekeznek a zajjal járó tevékenységeket napközben elvégezni, előfordulhat, hogy a legsürgősebb feladatok ellátásához átmenetileg kénytelenek az esti órákban, illetve hétvégén is dolgozni a területen, ami megnövekedett tehergépjármű-forgalommal és zajterheléssel jár. Ezért kérik a környéken lakók türelmét és megértését.



December 12-én telefonos lakossági bejelentés nyomán értesült a vízügy arról, hogy Szigetszentmiklóson, a Tebe sor és a Rév sor kereszteződésénél lévő csapadékvíz-csatorna kifolyónál és a nádasban olajszennyeződés nyomai látszanak. Az önkormányzati kezelésben lévő csatorna a Ráckevei (Soroksári)-Dunába torkollik.

Kiderült, hogy a csatornába került szennyező anyag főként motorolajat, kisebb mennyiségben gázolajat tartalmaz. A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság a szennyezés miatt feljelentést tett, a rendőrség nyomozást indított ismeretlen tettes ellen.



A legsürgősebb kárelhárítási munkák december 22-éig tartottak, de az OVF többször hangsúlyozta, hogy a teljes kármentesítés és a helyreállítás évekig is eltarthat.