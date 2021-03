Egészségügy

Okfő: a korábban összesítettnél is többen maradtak az állami egészségügyben

Március 1-jével az egészségügyi dolgozók 96,3 százaléka, több mint 106 ezer szakember választotta az egészségügyi szolgálati jogviszonyt, a kilépés mellett az előzetes adatokhoz képest jóval kevesebben, alig 4000-ren döntöttek - közölte az Országos Kórházi Főigazgatóság (Okfő) szerdán az MTI-vel.



Azt írták, a végső adatok beérkezésével megállapítható, hogy a korábban összesítettnél is kevesebben - az egészségügyi dolgozók alig 3,7 százaléka - döntöttek úgy, hogy távoznak az állami struktúrából. Ezzel párhuzamosan - szerdáig - csaknem 700 új belépő is érkezett a rendszerbe.



Hangsúlyozták, hogy a betegellátás mindenhol biztosított.



Az Okfő közölte: a korábbi jogviszony a törvény szerint március 1-jével szűnt meg, és a jelenleg kieső dolgozói létszám nem haladja meg az éves fluktuáció időarányos részét. Jelenleg felmérik, hogy a dolgozók mely szakmai területekről távoztak - írták.



Kiemelték, azzal, hogy csaknem 700-an érkeztek a rendszerbe "a magyar orvosok, szakdolgozók és egészségügyben dolgozók szakmai elkötelezettségének köszönhetően a betegellátást veszélyeztető helyzet sehol nem állt elő", csak egy-egy intézménynél merült fel "átmeneti humánerőforrás-hiány". Az intézményvezetők tájékoztatása szerint belső átcsoportosítással mindenütt képesek kezelni a helyzetet - olvasható az Okfő közleményében.



Hozzátették: a szervezet folytatja a tárgyalásokat az ágazat dolgozóival, szakmai szervezeteivel a felmerülő kérdések tisztázásáért.



Jenei Zoltán országos kórház-főigazgató keddi sajtótájékoztatóján - a hétfő esti adatok alapján - azt mondta: az egészségügyben dolgozók több mint 95 százaléka aláírta az új jogállási törvénynek megfelelő szerződését, de ez az arány akár 96 százalékig is felmehet.