Baleset

Országosan védett lápot is érintett a fonyódi nádastűz

A Fonyód határában lévő berekben hétvégén leégett 127 hektárnyi nádas, amelynek 70-80 százaléka országosan is védett lápos - közölte Rozner György, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságához tartozó terület tájegységvezetője hétfőn az MTI megkeresésére.



A természetvédelmi szakember beszámolója szerint a Natura 2000-es területen "elképesztő intenzitású" volt a tűz, ami után csak hamu maradt. A növényzet és az apró állatok, hüllők, köztük az éppen petét rakó kétéltűek mind a tűz martalékaivá váltak, azonban nagyobb állat tetemére nem bukkantak. A területen élő madarak és nagyobb testű állatok el tudtak menekülni.



Elmondta azt is, hogy - a vaddisznók miatt - a lángokat több oldalról oltó embereknek többször figyelmeztetniük kellett egymást. A tűz elért egy rétisasfészket is, amelyikben már tojások is voltak. A fokozottan védett madár azóta visszatért a fa tetején épségben maradt fészkére, hogy folytassa a költést, de az, hogy a tojások károsodtak-e, csak három hét múlva derül ki.



Rozner György arról is beszámolt, hogy két évvel ezelőtt szinte éppen ugyanott keletkezett óriási berektűz. Akkor - áprilisban - a mostaninál is jóval nagyobb területen égett le a növényzet, vesztek oda az éppen költő madarak tojásai.



A tájegységvezető kifejtette, hogy most sem öngyulladás okozta a tüzet, ami száraz nyarakon a tőzeges talajon előfordulhat. Mint mondta, a tűzvizsgálat még tart, de annyi egyértelműen tudható, hogy a mostani tűz is a házaktól indult el. "Első tavaszi hétvége, takarítás, tűzrakással" - utalt a valószínűsíthető okokra. Hozzátette, hogy bizonyítani szinte lehetetlen, ki is okozhatta a tüzet, bár a drónfotókon egészen jól látszik, honnan indultak el a tölcséralakban terjedő lángok.



"A keletkezett kárt csak akkor lehetne felbecsülni, ha előtte valaki felmérte volta a területen lévő értékeket" - mondta Rozner György, megemlítve, hogy egy magasles is leégett.



A katasztrófavédelem korábbi közlése szerint a szombat délután keletkezett tüzet több mint ötven tűzoltónak 11 óra alatt sikerült eloltania. A beavatkozást nehezítette az időnként megélénkülő szél és a lápos, mocsaras, nehezen járható terület. Az oltási munkákba bekapcsolódtak rendőrök, polgárőrök és a nemzeti park dolgozói is.