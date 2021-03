Politika

Megszavazták az alapszabálymódosítást, a Fidesz kilép a Néppárt frakciójából

Az Európai Néppárt elfogadta azt a módosítást, amely lehetővé tette a fideszesek tagságának felfüggesztését. Ők ezt nem várják meg. 2021.03.03 11:42 ma.hu

Szerdán az Európai Néppárt (EPP) tagsága megszavazta új eljárási szabályzatát, frissítve a 2013 októbere óta hatályos rendelkezéseket. A változtatás minősített többséggel fogadták el - írta meg a pártcsalád honlapján.



Mint írják: az új szabályok mától lépnek hatályba, és nem alkalmazzák őket visszamenőleges hatállyal. Az új szabályok bevezetését 148-an támogatták, 24-en ellenezték és 4 fő tartózkodott. Az ellenzők között voltak a fideszes tagok is. A most elfogadott módosítás lehetővé teszi, hogy a frakcióból ne csak egyes tagokat, hanem csoportokat is ki lehessen zárni, illetve ideiglenesen felfüggeszteni a tagságukat. A szöveg megtartotta azt a szabályt, amely a kizárásról szóló döntéshez kétharmados többség meglétét írja elő.



A kormánypárt eközben megerősítette: a Fidesz ma elhagyja az EPP európai parlamenti frakcióját. Gál Kinga, a Fidesz-KDNP EP-delegáció elnöke és Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP EP-delegáció vezetője az MTI-hez eljuttatott közleményükben úgy fogalmaztak: jogi és politikai aggályaikat több alkalommal kifejezték a tárgyalások során, azonban a néppárti frakció alapszabálya módosításának végleges változata ezekre nem adott kielégítő választ. Ennek következtében, az alapszabály elfogadott módosítása azzal fenyeget, hogy a Fidesz európai parlamenti képviselői nem tudják gyakorolni képviselői jogaikat.



Már a Twitterre is kikerült az a levél, amit Orbán Viktor Manfred Webernek küldött, ez lényegileg megegyezik a fideszes politikusok közleményével:

BOOM. Fidesz quits the EPP, after the centre-right group amends its rules to make ejection easier. Orban jumps before he is pushed. pic.twitter.com/uvIZFROUJL — Tom Nuttall (@tom_nuttall) March 3, 2021