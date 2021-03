Politika

A Fidesz kilép az Európai Néppárt frakciójából

Az Origo információi szerint a Fidesz szerdán kilép az Európai Néppárt frakciójából.



A portál szerdai cikke szerint ezt a Fidesz még délelőtt bejelenti.



Emlékeztettek, hogy Orbán Viktor, vasárnap Manfred Webernek, az Európai Néppárt európai parlamenti képviselőcsoportja vezetőjének azt írta: "ha a Fideszt nem látják szívesen, mi nem ragaszkodunk ahhoz, hogy a képviselőcsoport tagjai maradjunk". A miniszterelnök levelében kifejtette, hogy az Európai Néppárt huzamosabb ideje vezetői és politikai válsággal küzd. "Bár ígéretek sora hangzott el", hogy a jövővel kapcsolatban belső egyeztetéseket folytatnak, ezt nem tartották be, még a decemberben írt levelére sem kapott választ Orbán Viktor - tették hozzá.



Ehelyett - mint írta - "a belső szabályok átírása került az asztalra, rekordsebességgel és azzal a céllal, hogy megkönnyítsék képviselőink kizárását, vagy amennyiben ez a próbálkozás sem kapná meg a szükséges többségi támogatást, úgy megteremtenék a választott európai parlamenti képviselőink képviselőcsoportból történő kizárásának sebtében összetákolt és jogilag megkérdőjelezhető feltételeit".



A miniszterelnök felhívta Manfred Weber figyelmét arra is, hogy miközben éppen a koronavírus-járvány harmadik hulláma tombol Európában, nagyon sok ember hal meg, és hatalmas gazdasági károkat szenvednek az országok, nehéz megérteni, hogy a Néppártnak a képviselőcsoport régóta létező szabályainak felülvizsgálata a legsürgetőbb feladat. Orbán Viktor arról is írt, hogy értelmezésük szerint a jogállamiság fogalmába nem fér bele a szabályok visszamenőleges hatályú megváltoztatása vagy szankciók kiszabása, ahogyan az új rendelkezésekben ez egyértelműen szerepel - fejtette ki az Origo.



A portál hozzátette: Novák Katalin, a Fidesz alelnöke vasárnap arról írt, "elfogadhatatlan, hogy mialatt egész Európa élet-halál harcot vív a koronavírus ellen, amikor naponta ezrek halnak meg a kontinensen, a brüsszeli buborékban az Európai Néppárt képviselőcsoportja azon dolgozik, hogyan tudná a Fideszt kizárni soraiból". Hozzátette, mivel a jelenleg hatályos szabályok mellett nem tudták keresztülvinni a kizárásunkat, most a szabályokat akarják megváltoztatni - visszamenőleges hatállyal.



"Érdekes, hogy magukon nem kérik számon a jogelveket, a visszamenőleges hatály tilalmát" - idézték Novák Katalint, aki arról is írt, hogy az Európai Néppárt "lakosságarányosan legerősebb pártjaként nem nézzük tétlenül, ahogy a jobbközép tönkreteszi önmagát".