Illegális bevándorlás

Bakondi: eddig 16 300 határsértőt fogtak el

Eddig, az első két hónapban 16 300 határsértőt fogtak el a magyar hatóságok - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerda reggel az M1 aktuális csatornán.



Bakondi György közölte, a magyar rendőri erők mindent megtesznek, hogy az ország "mélységében" vagy határkerítésnél megállítsák az illegális migrációt.



Sőt - tette hozzá - magyar rendőri kontingensek a Balkánon is részt vesznek határőrizeti feladatokban.



Kitért arra is, a magyar rendőrök sok elismerést kapnak szerb, illetve észak-macedón kollégáiktól, s a helyi politikusok is gyakran kifejezik nagyrabecsülésüket a munkájuk kapcsán.



Bakondi György a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta azt is, 181 ember ellen indítottak a magyar hatóságok embercsempészés miatt eljárást az év első két hónapjában.



Hozzátette, ezek a számok magasak az előző év azonos időszakával összehasonlítva.