Oktatás

Csalás miatt kizártak 45 joghallgatót a Bukaresti Tudományegyetemről

Az online vizsgákon elkövetett rendszeres csalás miatt kizártak 45 elsőéves joghallgatót a Bukaresti Tudományegyetemről - jelentette be kedden Marin Preda, a tanintézmény rektora.



Az edupedu.ro oktatási portál múlt héten számolt be arról, hogy az egyetem jogi kara csaknem félszáz elsőéves hallgató kicsapását kezdeményezte, az ügyészi, bírói, illetve ügyvédi hivatásra készülő fiatalok ugyanis Whatsapp üzenetküldő-csoportokba tömörülve, rendszeresen puskáztak és közösen oldották meg a tételeket az online vizsgákon.



A csoport egyes tagjai "oktató filmeket" is küldtek az újoncoknak arról, hogyan puskázzanak, miként helyezzenek el egy másik képernyőt, amelyről "ihletet" szerezhetnek az online vizsga alkalmával.



Bár a tanintézmény történetében nem volt még példa ilyen tömeges kizárásra, a bizonyított - és a vétkesek által beismert - vizsgacsalásra Preda szerint nem létezik más szankció, ezért a jogi kar tanári testületének nagy többséggel megszavazott előterjesztése alapján jóváhagyta 45 hallgató kizárását.



"Nem szabad eltekintenünk a helyzet erkölcsi vetületétől: a jogi kar jelenlegi hallgatóinak kell majd igazságot szolgáltatniuk a jövőben, márpedig egy jogállamnak korrekt, tisztességes jogászokra van szüksége" - mutatott rá a Bukaresti Tudományegyetem rektora.