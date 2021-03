Koronavírus-járvány

Országos tisztifőorvos: az oltással a fő cél megakadályozni a súlyos, szövődményes eseteket

A koronavírus-járvány jelenlegi szakaszában az a legfontosabb, hogy meg tudjuk akadályozni a súlyos lefolyású, szövődményes eseteket és a fertőzöttek kórházba kerülését. Erre valamennyi védőoltás képes - közölte az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján kedden.



Müller Cecília kifejtette, óriási tempóban halad előre Európában és Magyarországon is a járvány; új tapasztalat, hogy a tünetek kezdetét követő néhány órán belül lehet nagyon súlyos a betegség lefolyása és kerülhet kórházba a beteg.



"Ebbe nem kell belenyugodni", itt van a vakcina, amellyel a súlyos, szövődményes és végzetes eseteket meg lehet előzni - hangsúlyozta.



Hozzátette, azt is tapasztalják, hogy a súlyos lefolyású esetek gyorsabban válnak végzetessé. Ezért az a legfontosabb, hogy minél rövidebb idő alatt minél nagyobb átoltottságot sikerüljön elérni. A következő napokban Magyarországon is felgyorsul az oltások beadásának üteme - mondta az országos tisztifőorvos.



Közölte, az elmúlt nap 2764 új fertőzöttet regisztráltak, 130 beteg meghalt. A legfiatalabb elhunyt egy 16 éves fiatal, akinek súlyos alapbetegsége volt - ismertette.



Müller Cecília azt mondta, nemcsak az esetszámok emelkednek, hanem több a súlyos szövődménnyel járó megbetegedés. Kórházban 6071 embert ápolnak, közülük 581-en vannak lélegeztetőgépen.



Kitért arra, hogy a járvány harmadik hullámának gyorsuló felfutását nagy valószínűséggel a vírus brit mutációja okozza, és már öt esetben kimutatták a dél-afrikai variációt is Magyarországon.



Az országos tisztifőorvos beszámolt arról, hogy több figyelemre méltó tudományos értekezés vagy oltási tapasztalat jelenik meg a beoltottakkal kapcsolatban, ezt a magyar szakemberek felhasználják az oltási tervben.



Idézte a brit közegészségügyi szolgálat jelentését, amely szerint az AstraZeneca első dózisának beadását követően 14 nappal mérhető a szervezetben az ellenanyagszint, amely fokozatosan emelkedik és a 35. nap után a vakcina hatékonysága eléri a 73 százalékot.



Egy másik információ szerint az AstraZeneca-vakcinánál a 80 év feletti korosztályban a beadást követő 3-4. héten 80 százalék feletti hatékonyságot mértek, és azt, hogy megelőzi a súlyos megbetegedést. A Pfizerről megállapították, hogy szintén a 80 év feletti korosztályban már az első vakcina 83 százalékkal csökkentette a halálozások számát - ismertette.

A Janssen oltásával kapcsolatban elmondta, az Egyesült Államokban beoltottak körében 86 százalékos védelmet nyújtott ez a vakcina, és 74 százalékban meggátolta a tünetmentes esetek kialakulását is.



Izraeli tapasztalatok szerint - ahol már a lakosság felét beoltották a Pfizer készítményével - jelentősen csökkent mind az új fertőzöttek, mind pedig a halálozások száma. Az Egyesült Arab Emírségekben, ahol már hatmillióan kapták meg az első adag Sinopharm-vakcinát, senki sem került intenzív osztályra a fertőzés miatt - mondta.



Müller Cecília kérdésre azt válaszolta: nincs arra vonatkozó tapasztalat, hogy akit már beoltottak, terjesztheti-e a fertőzést.



Kitért arra is: abból a szempontból is módosult az oltási terv, hogy a háziorvosokhoz kiszállított vakcinák mennyiségénél figyelembe tudják venni a praxishoz tartozó betegszámot és a krónikus betegek arányát.